Campionato Serie C femminile – girone A – 7° giornata – 27-11-2022

PM VOLLEY POTENZA – CITYMODA AMATORI BARI: 3-0 (25-20, 25-16, 25-18)

Primo importante e bel successo per la PM Volley Potenza che piega in tre set la Citymoda Amatori Bari con un netto e perentorio 3-0 che ha sconfessato i pronostici della vigilia portando in cassaforte i primo successo stagionale e tre punti preziosi che portano le potentine a quota 5 in classifica. La formazione di coach Marco Orlando entra in campo con una determinazione ed una convinzione forse mai viste in campionato e fa sua una gara giocando con ordine e precisione sbagliando poco sui fondamentali e costringendo le ospiti a commettere diversi errori anche banali. Nel primo set dopo un ottimo avvio delle ospiti la PM Volley trova il pari a metà parziale costruendo poi la rimonta che culmina sul 25-20 finale. Nel secondo parziale inizio irruento per Di Camillo e compagne che con Petrarca al servizio vanno subito avanti 4-0, Bari rientra e costringe le potentine ad una fase punto a punto, sul 14 pari la PM Volley mette a segno una serie di punti pesanti che portano le ospiti a spegnere l’interruttore e consentono di chiudere agevolmente sul 25-16. Nel terzo set la Citymoda entra in campo con il piglio giusto e va avanti sul 3-6 ma la PM Volley è in giornata e non concede spazio alle avversarie recuperando lo svantaggio e andando a giocare punto a punto nella fase centrale del parziale con allungo decisivo che porta al definitivo 25-18 che chiude definitivamente la contesa. Settimana prossima la PM Volley sarà di scena al sabato nella trasferta di Orta Nova, uno scontro diretto a cui si arriva con tanta fiducia ma su cui bisognerà lavorare con la solita costanza.

Calendario e classifica Serie C/A: http://www.fipavpuglia.it/risultati-classifiche.aspx?ComitatoId=9&StId=1916&DataDa=&StatoGara=&CId=64351&SId=&PId=13276&btFiltro=CERCA

Calendario PM Volley: http://www.fipavpuglia.it/risultati-classifiche.aspx?ComitatoId=9&StId=1916&DataDa=&StatoGara=&CId=64351&SId=4137&PId=13276&btFiltro=CERCA

