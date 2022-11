Condividi subito la notizia

Mantenere la memoria è il modo migliore affinché il presente diventi futuro. È lo spirito che ha animato gli amici di un tenace formatore, uniti nel ricordo di Giannino Grieco, il cui nome rimarrà legato per sempre alle vicende sportive, in particolare al basket della città di Matera.

Molteplici le attività che lo hanno visto impegnato sotto canestro, la più nota di tutte ha il nome mitologico di Olimpia, la squadra nata in tutta umiltà nel quartiere di Piccianello e che, da lui guidata, è giunta gradualmente a calcare i più blasonati campi di pallacanestro italiani.

Per ricordare Giannino Grieco, e condividere insieme il modo sano di fare sport, sarà scoperta una targa esterna al palazzetto del rione Lanera. Appuntamento aperto a tutti gli sportivi invitati a partecipare sabato, 26 novembre, alle 16, al secondo Memorial Giannino Grieco. In programma gli incontri di minibasket, categorie scoiattoli e aquilotti, delle squadre Pielle e Virtus, autentici protagonisti della speranza e destinatari dei migliori auspici per una crescita continua del movimento cestistico del territorio, senza mai dimenticare che le cose migliori spesso possono accadere nuovamente.

