Condividi subito la notizia

In occasione della Giornata nazionale degli alberi istituita dal ministero dell’Ambiente per la giornata del 21 novembre, domani, sabato 19 novembre, l’assessore Pietro Petruzzelli, interverrà alle operazioni di piantumazione di 100 alberi nella pineta San Francesco a cura di Legambiente e Ernst&Young Foundation, che insieme nel 2022 hanno contribuito alla messa a dimora di 6.500 piante in tutta Italia.

All’iniziativa, prevista per le ore 9 nel lato nord della pineta, parteciperanno i dipendenti di Ernst&Young, che dedicheranno parte del loro tempo libero alle attività di volontariato, e Daniela Salzedo per Legambiente.

L’evento rientra nell’ambito del progetto europeo “Life Terra”, cofinanziato dal programma Life della Commissione europea di cui Legambiente è unica referente in Italia.

Il progetto Life Terra si pone l’obiettivo di piantumare 9 milioni di alberi nelle città italiane entro il 2025: tra questi ci sono anche i 100 esemplari di Bari, che si dividono in 90 arbusti e 10 tamerici.

Correlati