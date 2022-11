Condividi subito la notizia

L’importanza dei progetti esecutivi per quanto riguarda i futuri finanziamenti Pnrr che garantiscono a Pomarico la prosecuzione nella programmazione del recupero non solo di alcune situazioni di criticità ma anche un’attenzione particolare al decoro urbano e a prospettive concrete verso la viabilità alternativa e sostenibile.

Gli interventi nel particolare mirano alla mobilità sostenibile attraverso la realizzazione del sistema delle ciclovie e del bike sharing lungo la via Appia.

Ad interventi per il miglioramento della qualità del decoro urbano e ripavimentazione del centro storico ed opere di arredo urbano.

Infine, cureranno in particolare il nostro Palazzo Marchesale e una parte della Casa Comunale (ex convento francescano) con annessa riqualificazione delle aree pubbliche circostanti corso Garibaldi.

