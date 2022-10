Condividi subito la notizia

“Diciamo si al cibo naturale, genuino, salutare e sostenibile e ribadiamo il nostro fermo no a quei ‘cibi’ sintetici creati con fondi delle grandi multinazionali hi-tech”. Lo ha ribadito da Potenza, il deputato Aldo Mattia (Fratelli d”Italia) che in mattina ha sottoscritto, nel mercato di Campagna Amica la petizione nazionale promossa da World Farmers Markets Coalition, World Farmers Organization, Farm Europe, Coldiretti e Filiera Italia. “ A Potenza oggi ho comprato carne podolica sia per la genuinità del prodotto, ma anche per ribadire – ha aggiunto il parlamentare – che la carne in provetta cancella via l’identità popolare di un’intera nazione. Il nuovo governo ha tra le priorità quella di rilanciare l’importanza della made in Italy e di difendere gli interessi del Paese . La scelta di istituire un ministero della Sovranità Alimentare – conclude Mattia – va proprio in questa direzione facendo modo che l’intera filiera faccia fare gioco di squadra in Europa”.

Correlati