Sono da poco stati emessi i ruoli della Tari. L’Amministrazione comunale di Paterno, con atto di Giunta numero 72 del 28/06/2022, poi ratificato dal Consiglio comunale nella seduta del 30/07/2022, ha deliberato di utilizzare parte dei fondi rinvenienti dai Ripov Servizi del P.O. Val d’Agri (nello specifico € 72000 complessivi) per applicare uno sconto in bolletta ad ogni contribuente paternese.

Già nelle prossime bollette della Tari, quindi, che a breve verranno recapitate, ogni famiglia di Paterno, oltre a vedere confermata la tariffa applicata nell’anno precedente, troverà nota dello sconto applicato dall’Amministrazione comunale di Paterno.

‘Forse un piccolo intervento – sostiene il Sindaco, prof.ssa Tania Gioia -, ma sicuramente un segnale di presenza, vicinanza, supporto e solidarietà. Il Sindaco di Paterno e l’Amministrazione ci sono sia quando il cielo è sereno sia, soprattutto, in tempi di burrasca. In un periodo di forte aumento dei prezzi, dei costi dell’energia, del costo della vita, si è pensato di dare un segnale concreto alle famiglie, riducendo per quanto possibile il carico fiscale sui cittadini.’

Dalla Residenza Municipale, 22/10/2022

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale

