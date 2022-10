Condividi subito la notizia

L’Ente Parco della Murgia Materana presenta “RaccontArti”, progetto promosso nell’ambito del Piano di Azione START2020 del GAL Start 2020 S.r.l., che include dieci eventi culturali dal mese di maggio 2022 ad aprile 2023.

Dopo i primi otto eventi, nella giornata di domenica 23 ottobre si terrà il nono appuntamento intitolato “Il racconto per immagini: l’acquerello e l’illustrazione”, in programma dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18.

Un workshop di un giorno, tenuto da Pino Oliva e che mira ad offrire le tecniche di base dell’acquerello e di come questo possa essere un immediato linguaggio di un taccuino di viaggio all’interno del parco. Parallelamente, Raffaele Pentasuglia, un esperto di illustrazione interagirà attraverso il disegno per realizzare una serie di immagini aventi come protagonisti gli animali della Murgia, colti col tratto veloce dell’illustrazione nei loro movimenti e nelle loro caratteristiche peculiari. La giornata terminerà con il Teatro Pat con uno spettacolo di teatro di figura.

Per iscriversi al laboratorio gratuito (massimo 30 persone) è possibile inviare una mail a esposito@parcomurgia.it entro le ore 15 di venerdì 21 Ottobre 2022. Seguirà mail di conferma.

