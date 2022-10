Condividi subito la notizia

Esordio non felice per la PM Volley Potenza che torna a mani vuote dall’insidiosa trasferta in casa della Labruna Fenix Monopoli, formazione accreditata per vincere il girone e puntare alla promozione in Serie B2. Il sestetto di coach Marco Orlando deve arrendersi per 3-0 e lasciare l’intera posta in palio alle padrone di casa che si impongono con i parziali di 25-16, 25-9 e 25-12, gara che già alla vigilia si prospettava ad altissimo coefficiente di difficoltà e che ha confermato le attese ma che lascia contento il tecnico potentino molto soddisfatto per la prestazione.

Nel primo set le potentine tengono testa alle padrone di casa mantenendosi vicine e togliendosi qualche soddisfazione ma le ragazze di D’Alessandro dimostrano il proprio valore e dal 21-14 passano a chiudere ben presto sul 25-16. Nel secondo parziale la Fenix parte con il piglio giusto sfruttando anche il fattore casalingo e si porta subito avanti sul 10-3 costruendosi un margine ampio che andrà ad incrementarsi fino al definitivo 25-9. Anche il terzo e ultimo set parte con un Monopoli agguerrito con Di Camillo e compagne costrette a rincorrere passando ai parziali di 11-4, 14-6 e 19-8 prima di chiudere sul 25-12 che decreta la chiusura del match.

Nel prossimo turno ci sarà l’esordio casalingo con ospite la Polis Volley Corato, gara in programma domenica 23 ottobre alle 17:00 presso la Palestra “Caizzo” di Potenza.

