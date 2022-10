Condividi subito la notizia

L’Amministrazione comunale di Ferrandina anche quest’anno sostiene l’associazione Komen Italia per la sensibilizzazione e la promozione della diagnosi precoce dei tumori femminili, consapevoli che la ricerca è fondamentale per mettere a punto tecniche sempre più adeguate ed efficaci per la loro cura.

Dopo il grande evento della Race for the Cure a Matera, domenica 16 ottobre 2022, la Città di Ferrandina ripropone la passeggiata inclusiva a sostegno della lotta ai tumori al seno.

Nel mese della prevenzione, passeggeremo lungo le vie cittadine indossando la maglietta della Race for the Cure 2022.

Il punto di incontro è, alle ore 10, in Piazza Plebiscito. La passeggiata, dopo 10 minuti risveglio muscolare, si snoderà lungo Via Fratelli Bandiera, Via Olmi, Piazza De Gasperi, Via Lanzillotti, Via Nenni, Via Matteotti per fermarsi, alle ore, 11 in Piazza Matteotti per un momento inclusivo con attività a ritmo di musica e, poi, proseguire, percorrendo Via Mazzini, Corso Vittorio Emanuele, fino all’arrivo in Piazza Plebiscito intorno alle ore 12.30.

Con una quota di partecipazione di 13 euro si riceverà maglia e zainetto della Race 2022. Il ritiro sarà possibile domenica 16 ottobre, dalle 9 alle 10 in piazza Plebiscito. Le donazioni potranno essere effettuate entro sabato, contattando i referenti dell’iniziativa Maria Teresa Di Stefano, Maria Murante, Patrizia Alderisi, Camilla Latronico, Grazia Di Costole, Angelo La Carpia.

