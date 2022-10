Condividi subito la notizia

PISTICCI. La puntata di giovedì 6 ottobre 2022, della seconda serie TV “ Imma Tataranni Sostituto Procuratore” in onda in prima serata su Rai Uno, ha riservato una piacevole sorpresa. Tra gli attori protagonisti della puntata infatti, la presenza della nostra compaesana Camilla Cisterna, valente attrice del teatro locale, meglio nota come “ Zi Antunetta”, che per oltre una quarantina di anni , ma tuttora in attività, ci ha regalato divertenti serate interpretando tantissime commedie dalla stesse pensate. scritte e messe in scena . I suoi apprezzati lavori teatrali – ricordiamo – qualche decennio gli fruttarono l’assegnazione del prestigioso premio nazionale per il Teatro, “ Massimo Troisi”. Nell’episodio di giovedì scorso, ambientato e girato nella città e territorio di Matera, proprio durante la seconda parte della puntata, fa la sua comparsa la nostra simpatica concittadina Camilla Cisterna in una scena interna in una casa di riposo, mentre dialoga con il Sostituto procuratore Tataranni – interpretata dall’attrice brindisina Vanessa Scalera, donna di carattere, decisa e testarda, che non fa sconti a nessuno – durante le indagini per l’uccisione di una signora anziana amica della suocera. Un dialogo di pochi minuti, che mette in luce, se ce ne fosse ancora bisogno, le già provate qualità recitative della Cisterna, che il pubblico pisticcese, ma anche di altri centri della regione, ha conosciuto, apprezzato e applaudito, in tanti anni di attività sul palcoscenico. La cosa comunque ci fa ricordare che già durante la trasmissione della la prima serie TV di “Imma Tataranni sostituto procuratore”, di un paio di anni fa, un altro bravo attore pisticcese, Antonio Valente , già abbastanza noto al pubblico materano, per essersi esibito più volte con la Compagnia teatrale locale del “Teatro povero” di Tonio Epifania, aveva ricoperto una parte importante dialogando con il Giudice durante una delle puntate. Un’altra bella esperienza quindi per Camilla Cisterna, seguita in TV l’altra sera da tantissimi cittadini della nostra città, che da sempre apprezzano le sue qualità artistiche e recitative ed a cui, per l’occasione, vanno anche i nostri personali complimenti e quelli della nostra emittente.

MICHELE SELVAGGI

