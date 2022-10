Condividi subito la notizia

Si svolgerà giovedì 6 ottobre alle ore 18,00 presso il Comune di Ginosa il primo incontro di presentazione del progetto Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità (Missione 5, Componente 2.1, Investimento 1.2) candidato dall’Ambito Territoriale TA/1 al PNRR e finanziato per un importo pari a 600.000 euro.

Esso permette di dare vita a iniziative pensate appositamente per persone con disabilità, come percorsi di autonomia per chi vive da solo o di inserimento lavorativo (tirocini, stage ecc.).Nel corso dello stesso incontro, sarà illustrato anche il PRO.V.I. (Progetto di Vita Indipendente) Linea D (cohousing/gruppo appartamento). Un accompagnamento all’autonomia, ossia alla realizzazione di percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione.

Correlati