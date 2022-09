Condividi subito la notizia

Venerdì 30 settembre a Lucugnano (Tricase) lo scrittore salentino

incontrerà i lettori della trilogia del maresciallo Giulio De Marco

Il cielo del Salento si tinge di nero. Presso Palazzo Comi a Lucugnano (Tricase – LE) venerdì 30

settembre (inizio ore 20.00), lo scrittore Massimo Chiriatti presenterà i romanzi noir che hanno come

protagonista il maresciallo Giulio De Marco.

L’eclittico maresciallo Giulio De Marco, coadiuvato dai suoi uomini, affronta enigmatiche e intricate

vicende accadute a Rocca Marzia (nome di fantasia che cela un paese a pochi km da Lecce), piccolo

centro griko delle penisola salentina dove “come in quasi tutte le comunità meridionali d’Italia, nello

svolgimento dell’attività investigativa, si scontra con l’atavico fenomeno della reticenza e dell’omertà, e

ciò perché il dovere civico di collaborare con gli inquirenti per l’accertamento della verità dalla gente

viene inteso come una sorta di infamità, di un volersi impicciare di fatti che ritiene, a torto, che non la

riguardino, sicché l’avere a che fare con le forze dell’ordine viene vissuto come un fastidio, un voler

cercare guai che, si pensa, avrebbero ripercussioni nei rapporti sociali nell’ambito della comunità” (dalla

prefazione a “La punta del vento” a cura del prof. Mario De Marco, opera prima di Massimo Chiriatti)

Evidente è la solitudine dell’investigatore, che per venire a capo del bandolo di intricate matasse

esoteriche, mistiche e d’intrigo politico-sociale, deve ricorrere ad ogni propria energia, alla formazione

ricevuta, a capacità non comuni e di sicura professionalità a cavallo fra moderne tecniche di indagine e

“sesto senso” professionale, un mix di fortuna e sagacia.

Un romanzo, scritto in maniera immediata e accattivante, dove felicemente Chiriatti riesce a coniugare

l’uomo e il carabiniere, qui colti nella dimensione reale, demistificando pregiudizi e luoghi comuni, duri

a morire, di diffidenza e di prudente distanza da chi volgarmente viene ritenuto, sempre e comunque,

uno “sbirro”.

“Le cose, tuttavia, non stanno così, ribadisce in maniera sottintesa il nostro autore, che ci presenta pure

un’umanità inedita dell’uomo di Legge, con i personali problemi del proprio vissuto, con i suoi gusti, le

sue piccole debolezze, con le sue speranze, con uno stile di vita, però, sempre e comunque vigilato dalla

severa formazione che la Benemerita ha saputo infondergli” (cit. Prof. De Marco).

È questo, un contributo importantissimo che ci offre Massimo Chiriatti, facendo scaturire dall’analisi e

dalla perspicace e meticolosa osservazione di uomini e cose una serie di spaccati esistenziali che si

evincono dai vari contesti narrativi, dove si alternano figure simpatiche e inquietanti, donne procaci e

“maledette”, comportamenti maschili che non riescono a reggere le complessità del presente con l’altro

sesso e con una società dove la libertà dell’essere e del fare viene confusa con l’arbitrio e con la licenza.

Tra omicidi, sparizioni e intrecci criminali inseriti nella cornice salentina, alla presenza dell’editore e

giornalista Antonio Dellisanti si narreranno i fatti e le vicende che hanno consacrato Giulio De Marco il

maresciallo più amato del Salento. Mancare all’appuntamento è un delitto!

L’iniziativa è patrocinata da: Regione Puglia, Assessorato industria turistica culturale; Casa Comi, Polo

Biblio Museale Lecce; Provincia di Lecce e Museo Castromediano. Ingresso libero fino ad esaurimento

posti. Per info: 3206936250.

