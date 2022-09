Condividi subito la notizia

Nell’ambito della collaborazione tra il Servizio Politiche Sociali del Comune di Matera e l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, è stata realizzata, in questi giorni un’importante attività di giustizia riparativa, che ha visto il coinvolgimento di diversi minori, presso alcuni parchi pubblici della città.

L’attività svolta dai ragazzi, nei cui confronti è pendente un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, rientra tra le attività previste del più complesso procedimento penale a carico dei minori, ed è stata realizzata con il supporto dei Servizi Sociali coinvolti e della Cooperativa Sociale Multiservizi di Matera, che si è resa disponibile, con proprio personale, a fornire gratuitamente il supporto tecnico e logistico necessario.

L’attività consentirà ai giovani di riflettere ulteriormente sulle conseguenze delle azioni commesse e sulla possibilità di restituire alla città di Matera, parte lesa nel caso in esame, un contributo finalizzato alla fruibilità di spazi comunali aperti al pubblico, in questo caso riservati alla villa Comunale dell’Unità d’Italia di Matera.

L’assessore alle politiche sociali Valeria Piscopiello e il Sindaco esprimono soddisfazione – un progetto importante di inclusione sociale e di cittadinanza attiva oltre che di educazione al senso civico.

