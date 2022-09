Condividi subito la notizia

E’ stata firmata la convenzione attraverso la quale la Regione Basilicata affida alla Sel, la Società energetica regionale, la gestione del bando per il completamento o l’ampliamento della rete di metanizzazione nei comuni della Basilicata. A sottoscrivere l’atto il direttore generale Roberto Tricomi e l’amministratore unico di Sel, Luigi Modrone, presente l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Cosimo Latronico. Beneficiari dell’Avviso, approvato con la delibera di giunta n. 1015 del 14 dicembre 2021, sono i Comuni, per i quali il governo regionale ha stanziato complessivamente 4.686.517 euro. “E’ una misura che potrà agevolare soprattutto i piccoli Comuni delle aree interne che potranno utilizzare tali contributi per allacciarsi alla rete del metano o migliorare la fornitura del gas estendendola sui propri territori” ribadisce l’assessore Latronico. La convenzione regola i rapporti tra la Regione e la Sel in relazione alle modalità di attuazione dell’Avviso pubblico. La Regione mette a disposizione della Società energetica un fondo e il supporto con i propri uffici. La Sel procederà alle attività di erogazione e rendicontazione e, per pubblicizzare il bando, istituirà una sezione sul sito dove saranno reperibili tutte le informazioni. La convenzione ha una durata di quattro anni.

