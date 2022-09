Condividi subito la notizia

“La promozione di una Politica Agricola Comune e di un piano strategico nazionale, capaci di rispondere alle esigenze di oggi, per uno sviluppo che coniughi indipendenza e sostenibilità ambientale ed economica è l’obiettivo principale a cui il nuovo governo di centro destra dovrà puntare, con un occhio particolare alla salvaguardia del comparto agroalimentare, alla lotta al nutri-score e all’italian sounding e alla tutela delle specificità e delle eccellenze agricole italiane e loro promozione sui mercati esteri”. Lo dichiara Aldo Mattia, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati alle elezioni del 25 settembre, al collegio plurinominale della Basilicata . “Bisognerà poi rifinanziare la misura ‘Più Impresa‘ a favore dei giovani agricoltori e dell’imprenditoria femminile, innalzare i massimali degli aiuti in regime de minimis per le imprese agricole, allineandoli a quanto previsto negli altri settori economici , ma anche promuovere una filiera italiana per l’innovazione in agricoltura. Essendomi occupato per oltre quarant’anni di problemi attinenti il comparto agricolo – aggiunge Mattia – ,continuerò, se eletto, ad impegnarmi per un potenziamento degli strumenti di contrasto al caporalato e al lavoro irregolare, per il riconoscimento e la valorizzazione delle piccole produzioni locali di qualità. Occorrono poi, come già ribadito in altre circostanze, interventi di contrasto al fenomeno della proliferazione della fauna selvatica e alla diffusione delle epidemie animali e interventi per un “piano nazionale invasi” per l’irrigazione agricola, specie in Basilicata dove insistono importanti dighe”.

