di MICHELE SELVAGGI

Sono state appena rese note le annunciate nuove nomine vescovili. Trasferimenti e conferme, che riguardano anche sacerdoti pisticcesi e che diventeranno operative a fine mese, dopo la visita di Papa Francesco a Matera, in programma domenica 25 settembre, quando il Santo Padre, a conclusione del Congresso Eucaristico, celebrerà una solenne messa allo stadio XX Settembre, seguendo un programma un pò stravolto dallo svolgimento delle elezioni governative di quella giornata. In particolare le nomine che ci riguardano da vicino si riferiscono a don Antonio Lopatriello che da parroco di Madonna del Carmine di Tinchi è trasferito alla Mater Ecclesiae di Bernalda dove assumerà la guida di quella parrocchia e dove sarà assistito dal collaboratore diacono Stefano Casamassima. A don Antonio Lopatriello subentrerà nella Parrocchia di Tinchi, don Alberto Delli Veneri che sarà Parroco anche della Parrocchia San Nicola Vescovo di Craco. A don Fabio Vena invece, toccherà la nomina in solitudo non moderatore, della Parrocchia Stella Maris di Marconia oltre alla nomina e Vicario Parrocchiale di San Giovanni Bosco di Marconia, unitamente a don Massimiliano Nanna. Don Franco Laviola, attuale Parroco della seconda parrocchia di Marconia, è stato invece nominato a guida dell’Ufficio per la Evangelizzazione e Cooperazione. “Dopo il Congresso Eucaristico – ha spiegato il Vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo – saranno rese note le nomine dei nuovi Direttori che subentreranno a quanti hanno già concluso due i più mandati”. Resta confermato don Michele Leone nella qualità di Vicario Episcopale per gli Affari Economici e Monsignor Filippo Lombardi Vicario per la Pastorale. “Sento di ringraziare – ha aggiunto Monsignor Caiazzo – i confratelli presbiteri e i nuovi diaconi che, in spirito di obbedienza e di Servizio alla nostra Chiesa, si sono messi in discussione anche dopo poco tempo dalle nomine ricevute, per iniziare un nuovo servizio, oppure che hanno lasciato, dopo diversi anni la vita parrocchiale per dedicarsi ad un servizio di più ampio servizio diocesano”. Per quello che ci riguarda, il particolare ringraziamento di Monsignor Caiazzo, era, tra gli altri, rivolto anche al Padre Francescano pisticcese, don Giuseppe Castronuovo.

