“Le energie rinnovabili sono un campo su cui la Regione Basilicata si sta distinguendo e ovviamente vorremmo che siano sempre di più funzionali ad un nuovo piano energetico perchè sia soddisfatto il fabbisogno energetico delle comunità, dei consumatori e delle imprese lucane”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che ha partecipato a Craco (Matera) all’inaugurazione di un parco eolico. “L’auspicio è che allo stesso tempo non sia solo una generazione pure importante di energia per l’autosufficienza energetica del Paese, ma anche un’opportunità per sviluppare cicli economici e sostenere la rete delle imprese del nostro territorio elevando la competitività del tessuto produttivo regionale. Nei prossimi giorni delibereremo un bando per sostenere l’autonomia energetica delle famiglie non metanizzate tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili utilizzando parte delle risorse finanziarie ricavate dalle compensazioni ambientali delle concessioni minerarie” ha concluso Latronico.

