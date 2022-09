Condividi subito la notizia

19 settembre prossimo alla Scuola Primaria di via Lucrezio la cerimonia di consegna

Lunedì prossimo 19 settembre alle 10.00, presso la Scuola Primaria di via Lucrezio dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Matera, si terrà la cerimonia di presentazione e consegna dell’agenda per il nuovo anno scolastico 2022/2023 “Il mio diario”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il PON Legalità.

Alla presenza del Prefetto, del Dirigente scolastico provinciale, del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, degli alunni e dei loro insegnanti, il Questore della Provincia di Matera Eliseo Nicolì consegnerà il diario agli alunni della classe 4^.

“Il mio diario” è un progetto elaborato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno per avvicinare i giovani studenti alla cultura della legalità, nella convinzione dell’importanza che riveste l’educazione al rispetto delle regole e ai valori dell’amicizia e della solidarietà.

L’agenda scolastica – attraverso i supereroi Vis e Musa e con l’aiuto degli amici a quattro zampe Lampo e Saetta, del pappagallino Gea e il contributo di Geronimo Stilton – affronta i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di Internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni, quali fra tutti il bullismo e il cyberbullismo.

Nei giorni successivi, l’Ufficio Scolastico Regionale – sede di Matera provvederà a far pervenire una copia de “Il mio diario” a tutti gli alunni delle classi 4^ delle altre scuole primarie di questo Capoluogo e provincia.

Oltre che a Matera, quest’anno il diario della Polizia di Stato sarà distribuito anche in altre 22 provincie italiane.

