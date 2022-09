Condividi subito la notizia

Oggi, giovedì 12 Settembre 2022 si è tenuta stamane una conferenza stampa di presentazione del progetto “Officine dell’Immagine – Cinemappa” presso la sala Mandela sita al 6° piano del Comune di Matera in via Aldo Moro. Presenti il Sindaco, Domenico Bennardi, l’Assessora al Cinema, Tiziana D’Oppido, Nicolangelo De Bellis, amministratore di HGV Italia Srl, Vito Toma, sviluppatore dell’App e Antonio Rubino consulente dei contenuti. L’applicazione per dispositivi mobili “Cinemappa” è uno strumento pensato per i cittadini e per i visitatori italiani e stranieri della città di Matera per fornire tutte le informazioni utili sulle produzioni cinematografiche che presentano scene girate nel territorio comunale. In particolare, Cinemappa è lo strumento che consente di scoprire in quali luoghi è stato collocato il set per ciascuno dei 76 film in elenco. Cinemappa, inoltre, è il primo lavoro di mappatura digitale di location scelte negli anni dalle produzioni cinematografiche nella città dei Sassi.

“Cinemappa”, Un’App per conoscere i luoghi del cinema a Matera

76 Film e 7 itinerari per scoprire tutti gli angoli della città diventati set cinematografici

Matera ha conquistato da sempre registi famosi e produzioni cinematografiche.

Da Pasolini a Mel Gibson, da Ben Hur a 007 in No Time to die, da Angelina Jolie a Imma Tataranni sono tantissimi coloro che hanno scelto la città dei Sassi per ambientare le loro pellicole, in un set naturale unico a cielo aperto.

Oggi chi visita un territorio non chiede solo di “vedere” un luogo, ma di vivere un’esperienza come ad esempio trovarsi nello stesso luogo utilizzato come set per la realizzazione di un film conosciuto.

Da questi presupposti nasce “Cinemappa”, l’applicazione per dispositivi mobili pensata per i cittadini e per i visitatori italiani e stranieri della città di Matera al fine di fornire tutte le informazioni utili su film, cast, produzioni e scene girate nel territorio comunale.

L’App ‘Cinemappa” che già nel suo logo è strumento di veicolazione, di identificazione e di interconnessione tra “Matera” ed il “cinema”, può essere scaricata attraverso Google play (per sistema Android) ed Apple Store, (per sistema IOS), consente di scoprire molteplici informazioni.

Il visitatore può “giocare” ad esplorare la città di passo in passo, alla scoperta dei set cinematografici che hanno visto Matera protagonista per ciascuno dei 76 film in elenco, ognuno completo di una dettagliata scheda.

Il visitatore che arriverà nei pressi dei luoghi di interesse, (circa 370 siti mappati) potrà attivare sul suo dispositivo una ricca serie di contenuti ( scheda film, frame, locandina ecc..) alla scoperta del punto intercettato. Potrà, inoltre, scegliere di seguire il suo viaggio in diverse modalità: per genere di film ( Avventura, Azione, Biografico, Commedia, Documentario, Drammatico, Epico, Fantascienza, Fantastico, Guerra, Horror, Mistery, Poliziesco, Religioso, Sentimentale, Sperimentale, Sportivo, Storico, Thriller, Western ), per nome, per anno, oppure scegliendo tra 7 itinerari tematici ( (01 Oblio e rinascita dei sassi, 02 Le chiese rupestri protagoniste del racconto cinematografico, 03 Matera biblica, 04 Turisti per….Cinema, 05 3,2,1 Ciak, Azione…e che azione a Matera!, 06 I sassi di Matera. Uno straordinario “attore di pietra”, 07 Il Cinema: la macchina dei sogni, delle illusioni e degli inganni).

A promuovere e raccontare il progetto, oltre a locandine, adesivi e segnalibri che saranno disponibili presso i maggiori centri di aggregazione ed attività ricettive e commerciali della città (alberghi, tabaccherie, ristoranti, commercio al dettaglio etc ..), anche uno spot emozionale da 15” che sarà messo in onda dalla Rai in apertura alla fruizione di un programma scelto dallo spettatore su Rai Play per un totale di 330.000 spot messi in onda su una inventory di programmi a tema viaggi e cultura richiesti on demand dal pubblico di Rai Play per 10 giorni.

Un progetto di grande rilevanza che ha riflessi positivi anche sul turismo cinematografico, in linea con una visione che abbiamo di turismo culturale di qualità. – Ha commentato il Sindaco Bennardi, – particolarmente soddisfatto del lavoro portato avanti dall’assessora alla cultura Tiziana D’Oppido e dall’Ufficio Cinema del Comune di Matera.

