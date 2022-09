Condividi subito la notizia

Il Consiglio Provinciale di Potenza si riunirà in seconda convocazione, VENERDI 9 SETTEMBRE 2022 alle ore 10.00, per procedere alla ratifica di una variazione al bilancio di previsione 2022/2024 e per definire l’adesione alla Fondazione “Premio Letterario di Basilicata ETS” con l’approvazione del relativo Statuto.

A seguire, alle ore 12.30 è prevista l’apertura ufficiale con la partecipazione del Presidente Rocco Pappalardo e dell’intero Consiglio Provinciale, oltre al rappresentante dell’ANCI Basilicata, della sede del “ RESILIENCE HUB – #LaCasadei100Comuni ” sito nell’edificio rinnovato dell’Ex Tribunale (Via Ascanio Branca accanto al Palazzo della Provincia).

La sala multimediale ospiterà per l’occasione l’evento finale del Progetto Locarbo relativo allo studio per l’utilizzo di fonti alternative energetiche, quanto mai attuale in questi giorni e con la presenza di numerose delegazioni straniere.

Lo stesso Resilience Hub di fatto sarà nella piena disponibilità dei Comuni aderenti alla rete che di concerto con l’ufficio Pianificazione ed Innovazione avranno la opportunità di mantenere contatti costanti nelle dinamiche dei rapporti con l’Unione Europea attraverso gli specifici progetti messi in campo in questi anni e garantire un canale di contato in ordine all’utilizzo di fondi comunitari.

Contestualmente, con le sue 26 postazioni multimediali in rete, sarà possibile attivare e realizzare tutte le attività formative connesse all’accrescimento delle conoscenze del personale degli Enti Locali aderenti, nel segno de #LaCasadei100Comuni.

Correlati