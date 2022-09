Condividi subito la notizia

4° raduno ufficiale di Auto e Moto d’epoca, domenica 4 settembre 2022 a Ferrandina. Si rinnova l’appuntamento organizzato da Asd Passione Motori del Passato, con il patrocinio del Comune di Ferrandina e il supporto di Csen Basilicata. Per un’intera giornata, in piazza Plebiscito e lungo tutto corso Vittorio Emanuele II, appassionati e curiosi potranno ammirare motocicli e auto storiche.

Ad arricchire l’edizione 2022 il “Concorso d’eleganza” che consisterà nel rappresentare la data d’immatricolazione del proprio mezzo, indossando un costume dell’epoca. E ancora in programma l’esibizione di majorette, della Street Band 4×4, del Gruppo Folk storico Ferrandinese e di giovani cantanti e musicisti locali (Rita Stigliano, Enzo Finamore, Liliana Di Terlizzi e Giusè Pandolfi), con i balli di Giusy Gargano. Momento conviviale alla sala Orchidea, dove è programmata la sosta per il pranzo.

Tutti i partecipanti e i loro “gioiellini” d’epoca riceveranno la benedizione di mons. Pierdomenico Di Candia. I mezzi d’epoca sfileranno per le vie cittadine per poi radunarsi in piazza Plebiscito e corso Vittorio Emanuele II, dove, con la collaborazione del gruppo Le Chianajole e di altre associazioni del territorio, saranno allestiti stand di prodotti e artigianato locale.

Il 4o Raduno di auto e moto d’epoca sarà anche l’occasione per festeggiare l’impresa dell’associato di Asd Passione Motori del Passato Luciano Loizzo, a cui l’associazione e l’Amministrazione comunale consegneranno una targa per aver portato a termine l’epica traversata Ferrandina- North Cape, in sella alla sua Moto Guzzi Lodola Gran Turismo 235 cc. del 1960. Gran finale con il concerto del gruppo rock anni ‘80 “Sex force One”.

L’associazione Asd Passione Motori del Passato, costituita nel 2019, ha l’intento di riuscire a trasmettere la passione per i motori di un tempo alle nuove generazioni e, al tempo stesso, di valorizzare il tessuto economico-sociale e culturale di Ferrandina, attraverso manifestazioni, come il Raduno di auto e moto storiche, che consentono di farne conoscere le bellezze storico-paesaggistiche ed apprezzarne le eccellenze enogastronomiche.

