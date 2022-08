Condividi subito la notizia

Nella mattinata, presso il palasport di Capocasale, i Carabinieri della Compagnia di Bari Centro e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno partecipato ad un incontro con i ragazzi del campo estivo gestito dalla sezione barese dell’Unione Italiana Sport per tutti. All’evento, organizzato nell’ambito del progetto sulla promozione della cultura della legalità e a cui hanno aderito oltre 40 ragazzi baresi tra i 4 e i 12 anni, ha visto seguire alle esibizioni delle unità cinofile del Nucleo di Modugno, i pregnanti interventi del Presidente UISP Bari, Avv. Veronica D’AURIA, e del Comandante della Compagnia CC di Bari Centro, Cap. Maurizio MASCIOLI, i quali hanno ribadito l’importanza di seguire le regole della civile convivenza e del rispetto reciproco per crescere da buoni cittadini, rifuggendo dalle lusinghe di percorsi meno onesti, ma, all’apparenza, più velocemente remunerativi. “Tra gli obiettivi della manifestazione c’era quello di fare capire ai bambini chi siano i veri supereroi”, le parole pronunciate dalla Presidente UISP Bari, “oggi si inseguono modelli poco costruttivi, personaggi totalmente effimeri. Con questo evento, abbiamo cercato di fare capire nel nostro piccolo quali siano gli esempi da seguire”.

I ragazzi hanno partecipato con vivo interesse ed acute domande, apprezzando molto le dimostrazioni di obbedienza e ricerca di sostanze stupefacenti rispettivamente offerte da “Diablo”, cane specializzato nella ricerca di persone scomparse e nel controllo della folla in situazioni di criticità dell’Ordine Pubblico, e “Quentin”, cane specializzato nella ricerca di droga.

L’appuntamento si è rivelato una positiva occasione per confermare la vocazione quale polizia di prossimità dell’Arma e mostrare alle nuove generazione come sia indispensabile una loro attiva partecipazione alla vita civile oltre che sincera collaborazione con le Forze di Polizia, quest’ultima offerta in maniera più che proficua dalla UISP di Bari che si è fatta promotrice dell’evento.

Alla fine di questa giornata dal forte significato educativo, gli stessi bambini hanno consegnato alcune targhe ricordo al Capitano MASCIOLI ed ai militari del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, con l’obiettivo di ritrovarsi l’anno prossimo per un’altra analoga iniziativa.

Correlati