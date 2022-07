Condividi subito la notizia

A un mese esatto dall’assunzione del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, il Generale di Corpo d’Armata Andrea RISPOLI ha visitato, questa mattina, la sede del Comando Legione Carabinieri “Puglia”, ove è stato ricevuto dal Comandante, Generale di Divisione Stefano Spagnol.

Il Gen. C.A. RISPOLI ha assunto il prestigioso Comando dell’Interregionale “Ogaden”, al vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, il 14 giugno scorso, dando il cambio al Gen. C.A. MEZZAVILLA, oggi Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

È stata una visita finalizzata a incontrare e conoscere il personale dello Stato Maggiore della Legione Carabinieri Puglia e dei sei Comandi Provinciali, a cui l’alto Ufficiale Generale ha rivolto sentite parole di ringraziamento ed espresso apprezzamento per i risultati conseguenti e per la quotidiana attività svolta a favore della cittadinanza. È proprio sulla centralità del cittadino che il Generale RISPOLI, nel suo intervento rivolto ai Carabinieri di ogni ordine e grado, si è più volte soffermato, richiamando il concetto di “prossimità” alla gente, quale segno tipizzante dell’Arma dei Carabinieri e che si traduce nella vicinanza e nella capacità di ascolto che i Carabinieri sanno mettere nel loro operare quotidiano. Ha quindi affrontato, con semplicità e concretezza, i temi dell’etica e dello spirito di servizio, sottolineando i valori di fedeltà, professionalità e giustizia su cui si fonda l’Istituzione e ai quali ciascun Carabiniere deve improntare il proprio agire al servizio della comunità. Nel congedarsi, l’Autorità ha salutato il personale, stringendo la mano al più giovane Carabiniere semplice di soli 22 anni e al Luogotenente, Comandante di Stazione, ormai prossimo al congedo, volendo così idealmente salutare tutte le donne e gli uomini dell’Arma in terra di Puglia.

