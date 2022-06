Condividi subito la notizia

CIA, Spesa In Campagna e OPROL partner dell’ottavo Meeting Nazionale “TORRE DEL FARO”. La manifestazione si è svolta i giorni 17-18-19 Giugno 2022 a Scanzano Jonico (Matera) presso il Villaggio Torre del Faro ed ha coinvolto oltre 800 atleti di 50 diverse società. “Lo sport è lo stile di vita che meglio si abbina ai prodotti ortofrutticoli sinonimo di vita sana e corrette abitudini alimentari – ha dichiarato il Presidente Provinciale CIA Matera Giuseppe Stasi durante la sua visita all’evento organizzato dal Comitato Regionale di BASILICATA della Federazione Italiana Nuoto – per la nostra organizzazione è importante unire la pratica sportiva al mondo agricolo”.

“una manifestazione arricchita – ha aggiunto il presidente della Fin Basilicata, Roberto Urgesi – dalla partecipazione dell’allenatore della nazionale giovanile di nuoto, Walter Bolognani, che terrà anche uno stage formativo con i numerosi tecnici “. Paolo Colonna. Presidente OPROL ha infine sottolineato come il mondo dell’olio e dell’olivicoltura stanno puntando a una valorizzazione del settore attraverso il riconoscimento delle proprietà funzionali dell’olio extra vergine lucano”. Per la Cia – che ha già tenuto numerose iniziative dedicate al mondo sportivo – sport, alimentazione e benessere sono stati i protagonisti quindi alla tre giorni nella piscina olimpionica del villaggio «Torre del faro» di Scanzano Jonico. Il programma “mangiare sano, mangiare lucano” si declina con specificità anche tra gli appassionati delle varie discipline sportive, sia professionistiche che dilettantatistiche ed amatoriali, a comiciare dalle scuole dove la Cia anche nel prossimo anno scolastico reaizzerà incontri e campagne di informazione e sensibilizzazione dei giovanissimi.

