Inaugura martedì 7 giugno, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare Falcone Borsellino di

Lizzano la mostra/installazione itinerante “Com’eri vestita?” promossa da Sud Est Donne, il

Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio Manduria, l’Ambito Territoriale di Manduria e il

Comune di Lizzano

“Ero a scuola per un corso pomeridiano, ero una ragazza introversa e silenziosa. Mi vestivo con

maglioni e pantaloni larghissimi, mi nascondevano ed era quello che volevo. Quando sono andata

in bagno lui mi ha seguita. Mi ha violentata e mi ha lasciata per terra".

Accanto a queste poche parole un maglione grigio e un paio di jeans. Un maglione e un paio di

jeans che ogni donna potrebbe avere nel proprio armadio.

17 abiti che raccontano 17 storie di donne violate: tute, pigiami, maglioni a collo alto che

riproducono quelli reali indossati al momento dell’abuso. È lungo quei fili di cotone che corre la

mostra itinerante “Com’eri vestita?”, nata per destrutturare i pregiudizi che colpevolizzano le

donne vittime di stupro e abusi, che approda a Lizzano, presso la Sala Consiliare Falcone

Borsellino, per essere inaugurata martedì 7 giugno, alle ore 18.00.

Il progetto nasce nel 2013 da un’idea di Jen Brockman, direttrice del Centro per la prevenzione e

formazione sessuale di Kansas, e di Mary A. Wyandt-Hiebert responsabile di tutte le iniziative di

programmazione presso il Centro di educazione contro gli stupri dell’Università dell’Arkansas, ed è

stato diffuso in Italia dall’Associazione Libere Sinergie, che lo ha riadattato al contesto socio-

culturale italiano. Al Sud, e precisamente in Puglia, la mostra è arrivata attraverso il lavoro di

Rosangela Paparella e dell’APS Sud Est Donne: grazie alla collaborazione con l’Ambito

Territoriale di Manduria e con il Comune di Lizzano, il Centro Antiviolenza Rompiamo il

Silenzio Manduria ha portato la mostra, inserendola tra le sue azioni di sensibilizzazione al tema

della violenza di genere, per la prima volta anche a Lizzano.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, inoltre, verrà presentato, alla presenza dell’autrice

Elena Manigrasso, il libro “Dizionario dialogato sulla lingua sessista e sul contrasto alla

violenza di genere”. A dialogare con l'autrice Maria Calasso, presidente della Coop. Soc.

Naìma. Il dizionario dialogato sulla lingua sessista e sul cambiamento nasce come proposta

all'interno di diversi progetti scolastici (Scuole materne, elementari, medie) che hanno avuto

come tema "l'educazione di genere". Da qui la genesi di un lavoro meticoloso che raccoglie

parole o detti sessisti, continuato con alcuni studenti e studentesse del biennio di scuola

secondaria di secondo grado dell'hinterland tarantino, con il comitato "Donne in fermento" di

Carosino.

L’inaugurazione della mostra vedrà i saluti istituzionali di Rosa Barone, Assessora al Welfare

della Regione Puglia, Antonietta D’Oria, Sindaca di Lizzano, Anna Maria Lecce, Assessora

Serv. Soc. di Lizzano, Aldo Marino, Resp. Servizi Sociali di Lizzano, Rossella Colonna,

Assistente Sociale di Lizzano, Barbara Serio e Teresa Tatullo, rispettivamente Referente

comunicazione e avvocata del Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio.

Sarà possibile visitare la mostra fino al 12 giugno (Mattina: h. 9 – 12; pomeiriggio: 16 –

19).

Ingresso libero.

