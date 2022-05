Condividi subito la notizia

Sarà la Foresta Vetusta del Parco di Gallipoli Cognato la protagonista del prossimo evento programmato nell’ambito dei “Colori delle Stagioni”, una manifestazione promossa dalla Direzione Generale Ambiente della Regione, in collaborazione con l’Apt, i Parchi, gli enti e le associazioni, per far conoscere il ricco e variegato patrimonio naturalistico della Basilicata in tutti i periodi dell’anno.

L’appuntamento è domenica 29 maggio alle 9 presso la sede del Parco in località Palazzo ad Accettura. Poi si proseguirà nella passeggiata lungo i sentieri della foresta. Concluderà la giornata una degustazione di prodotti tipici.

