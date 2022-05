Condividi subito la notizia

Alle ore 11.00 di domani, 27 maggio 2022, alla presenza delle autorità locali, presso la Caserma dei Carabinieri “Guadagni” in via Tanzi, sarà inaugurata un’aula per le audizioni delle donne vittime di violenza, realizzata nell’ambito del Protocollo d’intesa una “Stanza tutta per sé”, grazie all’iniziativa del Soroptimist International Club di Bari in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari.

