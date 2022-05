Condividi subito la notizia

Nell’ultima giornata, ai Campionati nazionali universitari di Cassino è sceso in pista lo studente-atleta dell’Università del Salento / CUS Lecce Marco Guastella: 2’04”84 centesimi il suo risultato in batteria negli 800 metri, tempo che ha migliorato il suo primato stagionale, gli ha assegnato il terzo posto ma che è stato tuttavia insufficiente per entrare nella zona medaglie.

Classe 1999, iscritto al quarto anno del corso di laurea in Giurisprudenza, è ai suoi secondi Campionati nazionali universitari: «Faceva molto caldo e c’era veramente tanto vento», commenta, «Inoltre il livello era molto alto, c’erano atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokio. Sono comunque molto contento di aver partecipato: è un’esperienza che consiglierei a tanti altri studenti, perché è una festa dello sport studentesco. Giocavo a calcio, poi a 17 anni ho cominciato a praticare l’atletica. Oggi riesco a conciliare gli allenamenti con lo studio: lo sport mi fa stare bene».

Resoconti dai campionati a cura di Giulia Greco, Margherita Russi e Francesca Spinetta del corso di laurea in Scienze della comunicazione.

Lecce, 24 maggio 2022 Loredana De Vitis

