di Lucia Stefania Manco

“Tornerò dopo nove anni in tv e nelle città . Sarò di nuovo in campo dopo l’ingiusta espulsione dal Senato”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, chiudendo la Convention di Forza Italia oggi a Napoli alla Mostra d’Oltremare.

Il presidente ha chiarito e corretto le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina dei giorni scorsi che avevano creato imbarazzo, oltre che frizioni con alcuni esponenti azzurri.

“Forza Italia – ha detto oggi Berlusconi – si basa su principi liberali, cristiani, garantisti, europeisti e atlantisti.

“L’Ucraina – ha aggiunto – è il Paese aggredito e noi dobbiamo aiutarlo a difendersi”.

Altro punto chiarito dal cavaliere il ruolo trainante di Fi nella coalizione di centrodestra, “per vincere e fare le riforme”, non solo la flat tax ma anche quella della giustizia perché “ quella Cartabia non basta”.

Oggi alla Convention tra i big era presente anche Stefania Craxi, la neo presidente della Commissione Esteri al Senato che ha preso il posto del pentastellato Vito Petrocelli.

Presente anche il senatore Giuseppe Moles che interpellato si è detto soddisfatto della Convention azzurra. “Una grande manifestazione – ha detto Moles – e sono contento soprattutto della presenza della Basilicata”. “ Ci sarà sicuramente una tappa anche lucana di Fi, a breve”, ha aggiunto Moles che ha ricordato poi l’importanza strategica per la regione e il Sud intero del Pnrr, sottolineando la necessità di spendere bene i fondi .

Ospite attesissimo sul palco di Fi Ron Moss (Ridge Forrester nella soap Beautiful), che ha investito in una masseria tra Fasano e Monopoli in Puglia in una produzione di vino.

“Amo la Puglia qui ho trovato un piccolo pezzo di pace e libertà . E’ una terra che ha rapito il mio cuore”, ha detto Ron Moss dal palco di Napoli, ringraziando Berlusconi per l’invito .





