Gli allievi del laboratorio di ricerca scenica di Gommalacca Teatro hanno portato sul palco dello Stabile gli esiti finali del percorso formativo di educazione ai linguaggi della scena

POTENZA – Sono andati in scena al Teatro “Francesco Stabile” di Potenza i primi due spettacoli di “La Klass in scena!”, rassegna finale del laboratorio di ricerca scenica La Klass della compagnia Gommalacca Teatro, che nei mesi scorsi ha coinvolto circa 70 partecipanti in un lavoro che ha unito studio, ricerca, esercizio, creatività, riflessione e divertimento. Allievi e allieve di tutte le età hanno seguito un intenso percorso formativo di educazione ai linguaggi della scena, suddivisi in quattro gruppi: La Klass 6-10, La Klass 11-13, La Klass 14-25, La Klass 25>.

Martedì 17 maggio i componenti de La Klass 25> hanno debuttato con lo spettacolo “Fare ridere!”, ispirato dalla leggerezza e dall’ironia di molti grandi autori del Novecento. Un pubblico numeroso ha occupato il teatro potentino e si è lasciato coinvolgere dal divertimento scaturito dalla performance degli allievi adulti della scuola di teatro di Gommalacca, seguiti durante l’anno dai docenti Mimmo Conte, Fabio Pappacena, Carlotta Vitale, con direzione didattica Carlotta Vitale. Regia dello spettacolo Mimmo Conte, in scena gli attori Maria Amato, Daniela Benedetto, Margherita Caponigro, Roberta Colucci, Patrizia Di Trana, Mara Fulco, Roberta Laviano, Gabriele Margiotta, Lidia Muscio, Parsia Moshir Pour, Rocca Romaniello, Patrizia Salvia, Filomena Tito.

Mercoledì 18 maggio è stato il turno della La Klass 11-13, che ha proposto lo spettacolo “Fare la pace!”, un racconto commovente, capace di emozionare gli spettatori, ambientato nella provincia americana durante la seconda guerra mondiale. La storia di un gruppo di ragazzi e ragazze che fanno i conti con l’arrivo di una nuova compagna di classe, una “bulla”, una ragazza inquieta, sola e piena di pregiudizi. Una vicenda in cui la protagonista Annabelle si rende conto attraverso gli eventi di quanto è importante provare a essere giusti, valutando i chiaroscuri in cui ci si imbatte nel giudizio su fatti e persone. Direzione didattica Carlotta Vitale, docenti Mimmo Conte, Fabio Pappacena, Carlotta Vitale. Regia di Mimmo Conte, con Miriam Buono, Luca Cafarelli, Federica Cardone, Giorgia Colangelo, Isabel Garcete, Asia Postiglione, Omi Wakil.

I due spettacoli sono stati anche l’occasione per sensibilizzare gli spettatori intervenuti sulla delicata situazione del settore spettacolo in Basilicata, paralizzato in un’impasse che danneggia gli operatori e che necessita urgentemente di un cambio di passo da parte della Regione Basilicata, colpevole di non aver sostenuto l’intero comparto dello spettacolo dal vivo con i ristori durante il picco della crisi pandemica nel 2020, di non procedere con urgenza all’approvazione del bilancio regionale che blocca le assegnazioni relative al 2021, di cui non si ha alcuna notizia o conferma, e in generale di non dare una prospettiva futura al comparto.

Prossimi due appuntamenti con “La Klass in scena!” mercoledì 25 maggio, alle ore 17.00 con La Klass 6-10 in “Fare la pace!” e alle 20.30 con La Klass 14-25 in “Fare domande!”. I biglietti sono acquistabili direttamente in teatro a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per altre informazioni, è possibile chiamare o inviare un sms o un messaggio WhatsApp alla segreteria della compagnia al numero 393/3054088.

