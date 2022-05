Condividi subito la notizia

Tutto pronto per il corso formativo riservato ai volontari delle Pro Loco Unpli Basilicata che si svolgerà domenica 22 Maggio 2022 dalle ore 9 a Moliterno presso il Cine Teatro “Pino” in Piazza A. De Biase. “Realizzare eventi culturali e turistici in sicurezza” è il tema dell’appuntamento annuale che ritorna in presenza, dopo lo stop forzato per via della pandemia sanitaria, promosso dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata con il patrocinio della Regione e dell’Apt Basilicata, grazie all’ospitalità del Comune di Moliterno e alla preziosa collaborazione della Pro Loco Campus Moliterno. “Il Comitato regionale conferma l’impegno formativo a favore dei volontari delle Pro Loco per consentire l’indispensabile approfondimento della normativa in materia di sicurezza degli eventi culturali e turistici – sottolinea Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco Unpli Basilicata – in vista di una ripresa delle attività di animazione culturale e turistica sul territorio regionale dopo la pandemia sanitaria di questi anni che ha ridimensionato l’intera programmazione. Grazie al prezioso supporto organizzativo della dottoressa Robilotta, di Daniele Bracuto e del dottor Lo Sasso, tecnici professionisti lucani, da sempre al fianco delle nostre attività – conclude Franciosa – siamo in grado con il patrocinio della Regione e dell’Apt Basilicata di garantire alle Pro Loco lucane un’importante servizio formativo, di assistenza e coordinamento delle attività”. Dopo i saluti del Sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, della Presidente della Pro Loco Campus Moliterno Rosanna Cosentino, della Presidente del Consorzio delle Pro Loco Conplas Rosa Fortunato e del Presidente del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa, previste nella prima parte della mattinata le relazioni di Daniele Bracuto, social media manager esperto di comunicazione e di Rocchina Robilotta tecnologa alimentare che tratterà il tema “Formazione in materia d’igiene e sicurezza dei prodotti alimentari nel volontariato associativo” per il rilascio dell’attestato Haccp previsto dalle normative europee, statali e regionali vigenti. Nella seconda parte in programma la relazione di Vincenzo Lo Sasso, dottore commercialista e Presidente Organo di controllo Unpli Basilicata sul tema “Scia telematica, normativa fiscale per sagre ed eventi, approfondimenti fiscali su Aps – associazione di promozione sociale”, a seguire gli interventi di Luciano D’Andria Presidente Pro Loco Acerenza, Eduardo Andreozzi Presidente Pro Loco Brienza, Carlo Lucia Presidente Pro Loco Lagopesole, Alba Di Luccio Pro Loco Brindisi Montagna, Marinella Laraia Presidente Pro Loco Pietrapertosa, Michele Colasurdo Presidente Pro Loco Pomarico, Carmen Chierico Pro Loco Valsinni e Summa Francesca Pro Loco Rionero che parleranno dell’esperienza nell’accoglienza e visite guidate ai monumenti stortici del ricco patrimonio culturale materiale lucano. Nel pomeriggio prevista la visita guidata al borgo e al Castello Medievale accompagnati dalle Operatrici Volontarie Servizio Civile Universale Pro Loco Moliterno Dominga Gugliotti e Carol Fera.

