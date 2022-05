Condividi subito la notizia

La commissione consiliare speciale per il Decentramento, presieduta dal consigliere Pasquale Magrone, intende discutere, in sede di Consiglio comunale, dell’apertura di nuovi punti informativi Amtab nei territori dei cinque Municipi. La proposta, sostenuta anche dai presidenti dei Municipi che si stanno impegnando ad individuare degli spazi adeguati, ha già ottenuto la piena disponibilità del presidente e del direttore generale dell’Amtab e sarà formalmente inserita come punto all’ordine del giorno nella prossima seduta di consiglio.

L’obiettivo è quello di realizzare, in aggiunta alla sede operativa in via Trevisani, nuovi punti di informazione e consulenza distribuiti in tutto il territorio cittadino, presso i quali si potranno ricevere le informazioni sul servizio di trasporto urbano e acquistare i titoli di viaggio.

Con l’attivazione degli sportelli decentrati si evita così ai cittadini di recarsi unicamente presso la sede centrale Amtab, nel Municipio I, e allo stesso tempo si offre loro la possibilità di rivolgersi ad un ufficio più vicino.

Correlati