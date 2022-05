Condividi subito la notizia

di Michele Selvaggi

Se ne parla tanto in questi giorni di una bella, ma anche simpatica notizia che ha toccato il mondo della scuola della nostra provincia.. Non credevano ai propri occhi, direttore, insegnanti e alunni della VB della Scuola Primaria di Pomarico, dell’Istituto comprensivo di Miglionico, guidato dal Dirigente Scolastico Caterina Policaro, quando qualche giorno fa, si son visti recapitare una speciale missiva proveniente dal Buckingham Palace di Londra, storica residenza ufficiale della Regina Elisabetta II-° d’Inghilterra. Era la lettera della sovrana del Regno Unito, che ringrazia l’iniziativa degli alunni di quella classe della scuola pomaricana, che qualche settimana prima, in occasione del 70° anno di Regno della Regina ( Giubileo di Platino), si erano preoccupati di farLe giungere i loro auguri. Un gesto, quello dei nostri ragazzi, evidentemente subito apprezzato dalla Regina che non aveva perso tempo per esprimere tutta la sua soddisfazione con i dovuti ringraziamenti, per le augurali parole della lettera firmata dagli accorti ragazzi della II° B, su iniziativa – ci dicono – della Professoressa Teresa Tristano. Proprio una bella pagina da “Libro Cuore” dei giorni nostri, che mette in evidenza l’ attenzione del personale tutto e in particolare del corpo docenti e ragazzi di questo attivo Istituto Scolastico della nostra provincia, in presenza di eventi di un certo spessore, come appunto, anche quello del Giubileo di Platino per il lunghissimo regno della Regina d’Inghilterra. Regina che ha apprezzato e soprattutto gradito il messaggio augurale, ricambiando con i ringraziamenti. Un atto di squisita educazione, gentilezza e rispetto – non di tutti i giorni – ( forse anche inatteso), che sicuramente ha destato stupore e grande commozione non solo tra i ragazzi che lo avevano promosso e del personale dirigente e scolastico, ma – secondo noi – anche delle autorità e dell’opinione pubblica, venuta a conoscenza di questa spiacevole vicenda che vede protagonisti i nostri ragazzi e soprattutto uno dei Grandi Personaggi della storia, che hanno caratterizzato tutto il dopo guerra, fino ai giorni nostri, come appunto la Regina Elisabetta II°. Chissà che il Sindaco di Pomarico Francesco Mancini e l’Amministrazione che guida, per onorare al massimo la notizia che tocca in modo particolare la sua città, non pensi di offrire a Sua maestà, la CITTADINANZA ONORARIA di Pomarico. Sarebbe il fiore all’occhiello di questa straordinaria, piacevole , commovente vicenda.

Correlati