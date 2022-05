Condividi subito la notizia

Anche la Basilicata può vantare il suo riferimento regionale per quanto concerne la Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC). La Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) è una società scientifico professionale senza fini di lucro che ha come oggetto sociale la promozione delle attività che conducono a un approfondimento degli aspetti teorici, metodologici, clinici e applicativi nell’approccio cognitivo e comportamentale alle tematiche e ai problemi psicologici, psichiatrici e sociali. La SITCC è composta da psicologi e medici, molti dei quali in possesso delle seguenti specializzazioni: psicoterapia, psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicologia clinica. I soci svolgono la propria attività sia in strutture pubbliche sia nel privato. La società è stata fondata nel 1972 da Vittorio Guidano e Giovanni Liotti. Ad oggi conta circa 4600 soci. Pubblica la rivista Quaderni di Psicoterapia Cognitiva ed è accredita a livello europeo dalla European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Il direttivo insediatosi lo scorso agosto e composto da Feliciano Lizzadro, Antonella Magno e Carmela D’Amico, avrà come obiettivi quelli di divulgare la conoscenza della psicoterapia cognitivo-comportamentale e degli studi scientifici a supporto della sua efficacia, promuovere le attività di approfondimento degli aspetti clinici, teorici e applicativi dell’approccio cognitivo- comportamentale ai problemi psicologici, organizzare e promuovere eventi formativi come convegni, congressi, seminari per l’aggiornamento dei terapeuti in linea con i più recenti sviluppi della CBT ed infine, implementare e supportare lo svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali nei campi sopra individuati.

L’istituzione della sezione regionale della SITCC, rappresenta un importante riconoscimento – afferma la Dott.ssa Antonella Magno, psicologa e psicoterapeuta, membro di direttivo della SITCC Basilicata -per il territorio lucano. La presenza di una prestigiosa società scientifica e di siffatta caratura nazionale, si auspica possa essere un volano per lo sviluppo di una rete territoriale di professionisti ad approccio cognitivo comportamentale con la quale interloquire e promuovere l’utilizzo di good practice in ambito clinico e psicoterapico. Ci auguriamo inoltre, possa promuovere il dialogo con le istituzioni per favorire la diffusione di interventi basati sull’evidenza ed infine nel collaborare con altre associazioni regionali e nazionali che si occupano di tematiche psicologiche, psichiatriche e sociali. Le attività prenderanno il via mercoledì 4 maggio 2022 con l’inaugurazione del Ciclo di Seminari Clinici Gratuiti che vedranno coinvolti relatori di grande prestigio nazionale ed internazionale ed esperienza in merito a tematiche di forte attualità e rilevanza clinica.

Il primo Webinar vedrà relatrice la Dott.ssa Barbara Barcaccia dal titolo:“Io non sono i miei pensieri”: alleggerire l’impatto dei pensieri sul comportamento grazie alla de-fusione cognitiva.

L’evento, patrocinato dall’ Ordine degli Psicologi della Basilicata si terrà dalle ore 18 alle ore 20 su Piattaforma Zoom.

Per iscriversi occorrerà inviare una mail con il proprio nome e cognome all’indirizzo basilicata@sitcc.it.

Seguirà un fitto parterre di eventi dal rilevante carattere e prestigio scientifico, il prossimo dei quali in programma venerdì 10 giugno dal titolo La gestione dell’impasse terapeutica che vedrà come relatore il dott. Angelo Saliani, psicologo e psicoterapeuta.

Contatti:

Presidenza e Segreteria Nazionale SITCC

00161 Roma

Via Ravenna, 9/

tel 0644233878, fax 0644251928

email: info@sitcc.it

www.sitcc.it

Sede Regionale Basilicata

Sede: Via Aosta n°10 – 85100 – Potenza

Telefono: 329 8223617

Email: basilicata@sitcc.it

Correlati