Proroga per i navigator: UilTemp e Uil, primo passo per ristrutturare servizi per l’impiego

La proroga di altri quattro mesi per i circa 30 navigator in attività nei Centri per l’Impiego della

Basilicata è una risposta positiva alla sollecitazione che abbiamo posto da tempo al Governo. E’ il

commento di UilTemp Potenza e Uil Basilicata. La proroga rappresenta l’esito positivo dell’incontro

tenutosi ieri a Roma, fra le OO.SS. di categoria UILTEMP UIL, FELSA CISL e NIDIL CGIL e Ministro

Orlando, sulla vertenza Nazionale, che vede coinvolti i circa 1900 Navigator, ai quali scade il

contratto di lavoro il 30 Aprile 2022. I cosiddetti Navigator, sono stati assunti tre anni fa, tramite

concorso, per supportare i percettori del reddito di cittadinanza a trovare un’occupazione. Questi

lavoratori tutti Laureati e in continua ulteriore formazione, hanno raggiunto un grado elevato di

professionalità ed esperienza, dando nuova vitalità ai Centri per l’Impiego, sulle politiche attive del

lavoro. In questi anni hanno favorito l’incontro fra domanda e offerta di lavoro sul territorio,

riuscendo a creare anche una mappa delle Aziende e della esigenze di manodopera nei vari settori.

I navigator – sottolinea Vincenzo Lorusso, segretario UilTemp – hanno portato nuova linfa ai Centri

per l’Impiego, che fra carenza di personale e altri problemi hanno perso la centralità nell’azione che

dovrebbero svolgere. Questo per dire che la presenza di questi giovani professionisti, nell’ambito

delle politiche attive del lavoro, è certamente una grande occasione per migliorare la situazione in

generale e non solo per dare risposta, ai percettori del reddito di cittadinanza.

Nell’incontro di ieri al ministero del lavoro finalmente sembra essersi tracciato un percorso che

dovrà portare alla stabilizzazione definiva dei Navigator, intanto è stato prorogato il contratto per

ulteriori quattro mesi, periodo si dovrà lavorare alla soluzione, che vedranno coinvolti i CPI e un loro

potenziamento inerente le politiche attive del lavoro.

In questa vertenza, oltre la Uiltemp Nazionale e di tutti i territori, è coinvolta in maniera diretta la

Segreteria Nazionale UIL con il Suo Segretario Generale Pier Paolo Bombardieri che è stato presente

anche alle manifestazioni dei Navigator, portando sostegno e dando alla vertenza carattere

Confederale.

Per Vincenzo Tortorelli, segretario Uil “è un primo passo verso la riorganizzazione dei servizi per l’impiego

di cui c’è assoluto bisogno. In proposito aspettiamo un piano organico da Giunta regionale e Arlab che

affronti prioritariamente la questione della difficoltà lamentata anche da imprese lucane di reperire

alcune figure professionali. Intanto c’è la possibilità in questi giorni di discutere come utilizzare questi

professionisti rispetto ai tanti impegni delineati anche dal Pnrr”.

Potenza 28/04/2022

UILTEMP POTENZA

Vincenzo Lorusso

