Facilitatori Digitali della Sanità – Gli studenti del Moscati aiutano ad attivare lo SPID e il FSE

Nell’ambito dei Percorsi per le Competente Trasversali e l’Orientamento, il Liceo Moscati di Grottaglie (TA), diretto dalla Dirigente Scolastica Anna Sturino, in collaborazione con la ASL TA – UOD Comunicazione ed il Comune di Grottaglie, di concerto con Fondazione Mondo Digitale ha sviluppato il progetto rivolto alle classi terze dell’indirizzo scientifico, opzione scienze applicate, denominato “Facilitatori Digitali della Sanità”

Tra gli obiettivi del progetto, che ha visto la sua fase operativa nel laboratorio informatico della Biblioteca San Francesco de Geronimo del Centro Monticello, vi è la attivazione di incontri intergenerazionali tra gli adulti “immigrati digitali” ed i giovani “i nativi digitali”, affinché questi ultimi contribuiscano, con la loro innata velocità tecnologica, al superamento dell’analfabetismo digitale. I liceali del Moscati, preparati e formati duranti gli incontri tenutosi nel mese di febbraio, da esperti della ASL Taranto e responsabili di Fondazione Mondo Digitale e TIM, possono ora guidare le fasce più deboli della società civile all’approccio informatico verso l’accesso ai siti della P.A., nello specifico all’apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico o FSE e alla attivazione dello SPID. Una sorta di valigetta personale del cittadino, all’interno della quale viene racchiusa la vita di ognuno. Previo consenso informato, possono entrarvi medici ed operatori sanitari che, dialogando con l’utente, possono meglio tutelare la salute di chiunque ne richieda l’intervento o abbia bisogno di prestazioni o informazioni che lo riguardino.

Gli studenti e le studentesse della 3A e 3B tecnologico del Liceo Moscati, puntualmente formati da esperti TIM e da esperti dell’Area della Comunicazione della ASL TA, sono ora pronti per accogliere ed accompagnare cittadini e cittadine che intendano attivare lo SPID e procedere all’apertura del proprio FSE.

Nei giorni 26, 27, 29 e 30 aprile prossimi sarà allestito nell’aula consiliare del Municipio di Grottaglie il punto di Help Desk dedicato, con due postazioni (back office e front office), gestito dagli studenti delle due terze del tecnologico del Liceo Moscati, che offriranno gratuitamente le proprie competenze acquisite nel percorso a tutta la cittadinanza che vorrà approfittarne.

Hanno reso operativa l’idea progettuale, che nasce da un confronto richiesto dal Liceo grottagliese alla ASL di Taranto in fase di avvio dei progetti di PCTO nel mese di settembre 2021, lavorando sul campo, la coordinatrice del Progetto FSE – ASL TA dott.ssa Giuseppina Di Cesare con il Dirigente UOD Comunicazione dr. Donato Salfi, la Referente Fondazione Mondo Digitale dott.ssa Francesca Meini, la docente Referente PCTO per il Liceo Moscati prof.ssa Eva Zappimbulso e, per il Comune di Grottaglie, l’assessore alla Pubblica Istruzione prof. Antonio Vinci con il Sindaco avv. Ciro D’Alò.

Cuore pulsante del progetto gli studenti, cui va un grande plauso per la straordinaria capacità dimostrata nel riuscire a conquistare con facilità procedure nuove che sanno già assicurare alla collettività in un Service Learning d’eccezione, proprio perché gestito da ragazzi che apprendono.





