Cordoglio di Bellettieri per la morte dei tre ragazzi di Pisticci

Il consigliere di FI: “Il tema della sicurezza stradale non è mai sufficientemente affrontato. È necessario che ci si interroghi e si ponga attenzione per capire quanto possiamo fare per rendere le strade lucane più sicure. L’attenzione non mancherà”

“Mi unisco al coro di dolore e cordoglio per le famiglie dei tre giovanissimi che hanno perso la vita in un incidente stradale sulla strada Pisticci- San Basilio”. Lo dichiara il consigliere di FI, Gerardo Bellettieri, evidenziando che “Come da più parti sottolineato, e come spesso ci ripetiamo, il tema della sicurezza stradale non è mai sufficientemente affrontato. È necessario che ci si interroghi e si ponga attenzione a tutti i livelli per capire quanto possiamo fare per rendere le strade lucane più sicure. L’attenzione non mancherà”.

“Da parte mia – conclude il consigliere – una grande vicinanza alle famiglie e all’intera comunità pisticcese”.