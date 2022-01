Bardi: “Dia in Basilicata, ottima notizia per la nostra regione”

“Quanto annunciato dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Potenza, Armando D’Alterio, riguardante l’istituzione di una sezione della DIA in Basilicata va nella direzione da noi auspicata e sollecitata nelle varie sedi istituzionali. Oggi il Procuratore D’Alterio ha reso pubblica un’ottima notizia per la nostra regione ed è sicuramente un fatto che resterà nella storia della comunità lucana. Ringrazio il Ministro Lamorgese, i parlamentari lucani, il Procuratore Curcio e tutti i soggetti istituzionali che si sono spesi per dotare il nostro territorio di uno strumento importante nel contrasto alla criminalità organizzata”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario.

