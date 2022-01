“Mo’ parlo io”: Alesio Valente incontra la città

Domenica 23 Gennaio, appuntamento al Sidion. In apertura “Into The Deep” a presentare il talk

Domenica 23 Dicembre, appuntamento al cinema Sidion, alle ore 10.30. “Mo’ parlo io”, un invito aperto alla cittadinanza – si accederà alla sala solo se muniti di Super green pass e di mascherina FFP2- per raccontare, con la voce di Alesio Valente, i fatti e quanto accaduto in relazione all’improvvisa conclusione del suo mandato amministrativo. Un talk che in apertura sarà presentato dal duo di “Into The Deep”, formato da Domingo Mastromatteo e Mimmo Misciagna. <<Occorre spiegare puntualmente e con chiarezza – commenta Valente – quanto avvenuto, purtroppo, al di fuori delle aule di Palazzo di Città. In tanti mi chiedono di raccontare le questioni legate alle dimissioni dei consiglieri di maggioranza che hanno poi avuto come conseguenza, la caduta dell’amministrazione>>. L’ex sindaco tuttavia precisa: <<Questo spazio si è scelto di costruirlo in una forma leggera, piacevole, grazie anche alla partecipazione di due professionisti ed artisti, perché possa essere un momento di ascolto e confronto importantissimo, in quanto segnerà un passo in avanti nel rapporto di fiducia reciproca che in questi anni abbiamo costruito insieme>>. Una risposta, inoltre, alle numerose richieste <<di chiarimento sincero, di impegno rinnovato e di massima apertura alle proposte, alle idee di quella brava gente che vorrà in qualsiasi forma, continuare o iniziare a supportare una visione condivisa di città>>.



Gravina in Puglia, 21 Gennaio 2022

