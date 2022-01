In funzione da oggi i cassonetti informatizzati

Martina Franca. A partire da oggi, 7 gennaio, sono definitivamente entrati in funzione i cassonetti informatizzati presenti presso il punto di conferimenti di Via Tonilo, e di conseguenza rimossi i vecchi cassonetti. In Via Toniolo gli utenti possono conferire 7 giorni su 7 H24 carta, plastica-metalli e vetro.

Per accedere ai cassonetti è necessario essere muniti di specifica tessera. Gli utenti, che non avessero ancora provveduto, possono richiedere la tessera presso il Front Office Monteco di via Rossini, aperto al pubblico ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Chiuso nei giorni festivi.

Si ricorda ai cittadini che, in alternativa a via Toniolo, è sempre possibile conferire i propri rifiuti differenziati presso l’Ecomodulo ubicato in Piazza Monsignor Olindo Ruggieri, la cui apertura avviene mediante tessera sanitaria e che, anche per le altre tipologie di rifiuti restano a disposizione i due Centri Comunali di Raccolta:

in Zona Industriale alla via G. Marraffa – Apertura al Pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

in località Ortolini in Strada Padre Bonaventura, 12. – Apertura al Pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00, martedì dalle ore 13.00 alle ore 16.00, domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Sabato 8 gennaio 2022 presso il Front Office di via Toniolo sarà inaugurata la Biblioteca dei libri rifiutati: un’iniziativa che nasce con l’intento di restituire ai libri usati il loro pregio e la loro funzione culturale regalandogli ” una seconda vita”

I cittadini potranno portare in Via Toniolo i libri che non hanno più interesse a conservare. I libri lasciati saranno catalogati e potranno essere ritirati da altri cittadini interessati.

Nella stessa giornata verranno anche distribuite ai cittadini le buste compostabili per il corretto conferimento della frazione organica.

L’evento si svolgerà ogni primo sabato del mese dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

Per qualsiasi necessità è sempre possibile contattare l’Ufficio Ambiente:

080/4836336 080/4836292 080/4836287

ambiente@comune.martinafranca.ta.it

Ricevimento al pubblico:

Lunedì e Venerdì: 11.00-13.00

Giovedì: 15.00-17.00