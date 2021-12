Gravina in Puglia. Stadio comunale: disco verde dalla CDP per il rifacimento della tribuna ovest.

Proseguono gli interventi di riqualificazione del campo di calcio



Un progetto del valore complessivo di 1.098.748,12 euro, utile alla realizzazione della copertura della tribuna ovest dello stadio comunale. Sempre più vicino l’avvio dei lavori.È infatti arrivato dalla Cassa depositi e prestiti il via libera ad un secondo finanziamento di importo pari a 749.135,32 euro – oltre a quello di 349.612,80 euro in precedenza destinato agli interventi previsti per la tribuna est – che, come da delibera di giunta, guidata dal sindaco Alesio Valente su proposta dell’assessore con delega ai lavori pubblici, Aldo Dibattista, si è scelto di destinare alla creazione della tribuna coperta. “Un progetto – commenta il primo cittadino – che nasce dalla necessità di dotare il nostro impianto sportivo delle strutture necessarie a portare avanti un progetto di crescita del FBC Gravina, che la nostra Amministrazione ha sempre sostenuto, così come sin qui fatto, per tutte le altre realtà sportive cittadine, con pazienza e con i mezzi a nostra disposizione”. Un investimento che “non graverà sulle casse comunali – specifica l’assessore Dibattista – in quanto il pagamento del mutuo avverrà senza alcun affanno, avendo gli uffici competenti già individuato entrate che, per ordinaria amministrazione, andranno senza problemi a coprire tali spese. Ottenuti i pareri tecnici e contabili ed approvate le variazioni necessarie nel Piano triennale delle opere pubbliche, finalmente siamo pronti a partire”. Quello dello stadio comunale, si ricorda, è un progetto che si è mosso attraverso tutta una serie di interventi realizzati per migliorare e mettere in sicurezza dapprima la tribuna Nord, la tribuna Est con l’apertura di vie di fughe, la demolizione dei vecchi bagni e la loro sostituzione con impianti igienici a norma, unitamente al rifacimento e sistemazione dei punti di accesso allo stadio ed al rifacimento in erba sintetica del rettangolo di gioco.

