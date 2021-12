Proiezioni Lucane di Lucus a Lucendo il 26-27-28 Dicembre a Oppido, Tursi e Tricarico

Sono qua per invitare il vostro giornale alle proiezioni di Lucus a Lucendo, a proposito di Carlo Levi, che si terranno i giorni 26, 27 e 28 dicembre rispettivamente a Oppido, Tursi e Tricarico, alla presenza dei registi.

La prima presentazione del film si terrà il 26 alle 18 al Cineteatro Obadiah di Oppido Lucano, con un’introduzione dell’Amministratore Comunale; il secondo il 27 alle 19 presso la Sala Benedetto XVI di Tursi, alla presenza del Sindaco Salvatore Cosma e il terzo sarà martedì 28 dicembre alle 18.30 all’Auditorium Comunale di Tricarico.

Per noi è molto importante avere risonanza in Basilicata, visto il legame di Carlo Levi con il Sud Italia. Sarebbe quindi significativo avervi in sala e aver inserita la notizia della proiezione tra i vostri eventi, così da promuovere al meglio il film.Ricordiamo inoltre che il soggetto del film è nato in Basilicata e vede l’esordio alla regia dell’Architetto Alessandra Lancellotti, una delle rare voci femminili

di cinema d’autore in Basilicata, già impegnata anche in una nuova produzione con Caucaso. Inoltre, anche la produttrice è lucana, infatti Rosanna D’Aloisio è tursitana e la casa di produzione Domvs ha sede a in Basilicata. E’ quindi fondamentale la nostra presenza nelle città lucane, che vogliamo sostenere al meglio.

Dopo la premiere al Torino Film Festival nel 2019, al Festival di Ventotene, e in proiezioni speciali a Gibellina, Sassari e in occasione della Capitale della Cultura 2019, Lucus a Lucendo viene distribuito nelle sale in Italia da Luce Cinecittà. Il 22 Settembre 2021 è iniziato il tour nazionale dalla Cineteca di Bologna in cui sono stati presenti Carlo Ginzburg e Stefano Levi Della Torre. Fra settembre e ottobre 2021 la promozione del film prosegue verso Milano, Bergamo, Brescia, Torino, toccando più volte tutte le principali città italiane.

