Task Force Coronavirus Regione Basilicata: Bollettino Covid-19 di MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2021.

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 14 DICEMBRE 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 13 dicembre 2021

Tamponi molecolari totali n. 490.282

Tamponi molecolari totali negativi n. 455.096

Persone testate n. 253.676

Test antigenici totali 26.774

Tamponi molecolari di giornata n. 1477

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 174

Tamponi molecolari negativi n. 1303

RICOVERATI N. 25

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 1

Pneumologia n. 6

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 11

Pneumologia n. 6

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 21

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 174

Positivi residenti: n. 168

N. Comune

1 Barile

4 Bernalda

2 Episcopia

2 Ferrandina (n. 1 domiciliato a Matera)

9 Lagonegro

49 Lauria (n. 1 domiciliato a Lagonegro, n. 1 a Viggianello, n. 1 Emilia Romagna)

39 Matera (n. 1 domiciliato a Montescaglioso)

1 Miglionico (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Montescaglioso

1 Pietragalla

1 Pignola

1 Pomarico

9 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Rivello

4 Rotonda

4 Salandra

1 San Costantino Albanese

1 San Mauro Forte

2 San Severino Lucano

6 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico (n. 1 domiciliato a Policoro)

16 Senise

6 Trecchina

1 Venosa

3 Viggianello

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a San Severino Lucano)

1 Lombardia (domiciliato a Potenza)

1 Iran (domiciliato a Matera)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 21

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 20

N. Comune

1 Avigliano

3 Ferrandina

1 Lavello

1 Miglionico

1 Noepoli

1 Palazzo san Gervasio

1 Policoro

5 Potenza

1 Savoia di Lucania

1 Scanzano Jonico

2 Tito

1 Venosa

1 Vietri di Potenza

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Piemonte (domiciliato a Tursi)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 1.539

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 1.514

DECEDUTI RESIDENTI N. 604

GUARITI RESIDENTI N. 29.409

Potenza, 14 dicembre 2021

Task Force Regione Basilicata