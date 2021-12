ANCHE LA PARROCCHIA S.PIETRO E PAOLO FESTEGGIA S.LUCIA. LE INIZIATIVE

PISTICCI. Un manifesto della Parrocchia San Pietro e Paolo guidata dal Parroco don Rosario Manco, annuncia interessanti iniziative per i festeggiamenti di lunedì 13 dicembre in onore di Santa Lucia, veneratissima dal popolo pisticcese. In particolare e’ previsto un triduo dal 10 al 12 dicembre nella cappella di San Rocco in Corso Margherita, con sante messe alle ore 18 e recitazione del santo rosario e alle 18,30 con un momento di preghiera a Santa Lucia. Per domenica 12 dicembre invece, nella Cappella di S.Roccoi è in programma una Santa Messa alle ore 9,00 e alle ore 11 in Chiesa Madre una Santa Messa con benedizione del bambinello e del presepe. Alle ore 18,00 e alle 18,30 santa mesa con preghiera alla santa. Per lunedì 13 dicembre, festa di Santa Lucia, in Chiesa Madre una santa messa alle ore 10 e alle ore 17,30 adorazione eucaristica. Alle 18,30 invece, una santa messa con benedizione degli occhi con la reliquia di Santa Lucia. Per l’occasione, come informa don Rosario, la Chiesa Madre rimarrà aperta tutta la giornata per la preghiera personale alla miracolosa Santa. Alle ore 19, un momento di convivialità in piazzetta Mazzini ( davanti all’ex Orfanotrofio) del rione Terravecchia, organizzato dal Gruppo Ludico della Parrocchia. Si potrà gustare la speciale Zuppa di Santa Lucia, vino offerto gentilmente da Enotria Felix, una tombolata, estrazione della riffa della Immacolata Concezione, la visita ad un mercatino di Natale, il tutto accompagnato da una melodiosa musica natalizia.

MICHELE SELVAGGI