Il 10 dicembre sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Fondazione ‘Interesse Uomo’’ e sindacati

Venerdì 10 dicembre alle ore 10.30, nei locali della Fondazione Nazionale Antiusura ‘Interesse Uomo’ onlus in Via Sinni a Potenza, sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Fondazione e i segretari regionali delle tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil: Angelo Summa, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Turturiello.

L’obiettivo del protocollo è realizzare azioni concrete e condivise atte a contrastare il possibile espandersi dei fenomeni di sovraindebitamento e di usura che potrebbero aggravarsi a causa degli strascichi della pandemia. In collaborazione con tutti gli uffici del sindacato, anche quelli dislocati, la Fondazione collaborerà alla diffusione delle iniziative volte a sostenere coloro che non hanno accesso al credito ordinario e possono beneficiare del sostegno economico previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione e contrasto all’usura.