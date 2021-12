Fino al 6 gennaio il Parco Baden Powell si illumina per le festività natalizie

Dopo il grande successo del calendario estivo, il Parco Baden Powell si illumina a festa per il prossimo Natale. Da mercoledì 8 dicembre e fino al 6 gennaio, per tutti i weekend all’interno del parco, bambini e ragazzi potranno divertirsi con giochi e musica, sarà possibile entrare nella casetta di Babbo Natale e verrà allestito un mercatino di Natale, dove poter gustare tante prelibatezze. Artisti di strada allieteranno i visitatori del parco, e sarà possibile acquistare gadget di artigianato artistico. Rimane attivo anche il Luna Park con le varie giostre per bambini.

Christmas in the park è organizzato dalla Cooperativa Venere, in collaborazione con tutte le Associazioni che operano all’interno del Parco Baden Powell e che negli anni hanno contribuito a renderlo un contenitore culturale e sociale, fondamentale punto di incontro e scambio tra generazioni. L’intensione è quella di far vivere il parco anche d’inverno, e in particolare nel periodo festivo.

I mercatini rimarranno aperti dalle 16 alle 20, di domenica anche dalle 10 alle 13:30. L’ingresso è gratuito, e tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.