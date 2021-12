LA MAD DEL MUSEO NAZIONALE JATTA DI RUVO,VINCE IL PREMIO PA SOCIAL

Il Museo Nazionale Jatta di Ruvo vince il Premio speciale Cultura nell’ambito di

Smartphone d’Oro di Social PA, che nasce con l’obiettivo di promuovere e dare valore

alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale. L’esperienza

della MAD – Mostra A Distanza, è stata ritenuta innovativa e adeguata per una nuova

fruizione culturale dedicata agli studenti. A ritirare il premio a Roma questa mattina per la

Direzione Regionale Musei Puglia, Claudia Lucchese, direttrice del Museo Jatta, e l’agenzia

Moscabianca, partner del progetto.

“Siamo davvero orgogliosi – dice Luca Mercuri, Direttore Regionale Musei Puglia – di

ricevere un premio che ci vede come interpreti di nuove esigenze durante l’emergenza

pandemica. Nei mesi trascorsi abbiamo imparato che realtà fisica e virtuale

possano coesistere: sperimentare nuove strategie comunicative per la divulgazione

culturale ci consente di mantenere vivi i musei e rinnovare il rapporto con il nostro

pubblico. I luoghi della cultura diventano spazi dinamici capaci di comunicare e

coinvolgere. È questo il senso che la cultura ha ed è in questa direzione che continueremo

a lavorare per e con i 15 musei pugliesi”.

Cos’è la MAD? Nell’inverno del 2021 il Museo Nazionale Jatta, chiuso al pubblico a causa

dell’emergenza sanitaria e in previsione degli imminenti lavori di restauro e adeguamento

funzionale, ha trasferito alcuni fra i pezzi più importanti della sua collezione al Castello

Svevo di Bari allestendo la mostra “Vasi mitici”. Cercando una strada alternativa in un

momento di chiusura, ha dunque deciso di puntare su una esposizione temporanea e, nel

contempo, di sviluppare una forma alternativa di fruizione dedicata agli studenti, puntando

sull’innovazione digitale con un’iniziativa gratuita rivolta alle scuole.

Con l’ausilio di contenuti multimediali gli alunni hanno potuto visitare la mostra da lontano,

apprezzare la storia dei protagonisti di miti e leggende ritratti sui vasi, conoscere la

collezione del Museo ed il suo valore per il territorio. Durante il percorso gli studenti hanno

seguito il racconto dell’esperto, vivacizzato da animazioni e disegni, hanno posto domande

e curiosità nelle live chat e sono stati coinvolti in laboratori creativi. Il progetto ha riscontrato

grande entusiasmo nei docenti e negli studenti.

Dopo la prima fase dedicata alle sole scuole pugliesi, la proposta ora è rivolta alle scuole del

resto d’Italia. Nell’auspicabile progressivo rientro alla normalità, le scuole della Puglia

possono recarsi a visitare dal vivo la mostra allestita al Castello Svevo di Bari e la formula

della MAD si concentra sugli studenti delle scuole primarie e secondario di primo grado delle

altre regioni.

Per partecipare alla MAD i docenti interessati devono inviare una mail a drm-

pug.museoruvo@beniculturali.it, indicando la città, la scuola, la classe e il numero di alunni

che parteciperanno e la piattaforma scelta per il collegamento (Google Meet o Zoom, in base

alle disponibilità della scuola).