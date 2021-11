Provincia di Potenza: Liste candidati elezioni provinciali 2021

Si sono concluse questa mattina alle ore 12.00 le operazioni preliminari per la consegna delle liste dei candidati al rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza, che durerà in carica due anni e sarà composto da 12 rappresentanti.

Questa mattina, alle liste di FORZA ITALIA (10 candidati) e di PROVINCIA AL CENTRO (7 candidati) depositate nel pomeriggio di ieri sera, si sono aggiunte le liste di LA PROVINCIA DEI 100 COMUNI (7 candidati), FRATELLI D’ITALIA (6 candidati), AMMINISTRATORI LUCANI (10 candidati) e LA PROVINCIA DEI COMUNI (6 candidati).

Sarà ora l’Ufficio elettorale della Provincia, presieduto dal Segretario Generale dell’Ente, Alfonso Marrazzo,a verificare la documentazione presentata in allegato alla lista dei candidati ed ufficializzare quindi la competizione elettorale che si terrà nella giornata di SABATO 18 DICEMBRE e che come è noto interessa tutti i Consiglieri comunali del territorio, per la precisione 1214, ciascuno con un voto ponderato in relazione alla popolazione residente.

