REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 18 OTTOBRE, ORE 10.00 Report dati tamponi processati in data 17 ottobre 2021

Tamponi molecolari totali n. 453.094

Tamponi molecolari totali negativi n. 419.837

Persone testate n. 240.896

Test antigenici totali 23.228

Tamponi molecolari di giornata n. 113

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 4

Tamponi molecolari negativi n. 109

RICOVERATI N. 22

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 9

Pneumologia n. 5

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 6

Pneumologia n. 2

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 19

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 4

Positivi residenti: n. 4

N. Comune

2 Matera

2 Policoro

GUARITI TOTALI N. 19

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 18

N. Comune

2 Brienza

7 Latronico

1 Oppido Lucano

4 Potenza

3 Tito

1 Tolve (domiciliato a Oppido Lucano)

Guariti non residenti nè domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 959

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 937

DECEDUTI RESIDENTI N. 600

GUARITI RESIDENTI N. 28.153

Potenza, 18 ottobre 2021

