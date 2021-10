DA PRO LOCO E ALTRE ASSOCIAZIONI DI MARCONIA RICHIESTA PER SUPERARE DISAGI ALL’UFFICIO POSTALE LOCALE

Riceviamo e pubblichiamo una richiesta di diverse associazioni di Marconia intesa al superamento di disagi in quell’Ufficio Postale. ” Le sottoscritte Associazioni: Pro Loco di Marconia, Libera Associazione Anziani, UNITRE Marconia, CE.CAM. Marconia, Cavalieri di Nostra Signora del Casale Pisticci, si fanno portavoce verso la S.V. delle lamentele e dei disagi che stanno vivendo, in modo particolare le persone anziane e i disabili, nella funzione dei servizi dell’Ufficio Postale di Marconia, per la scarsa presenza di personale, per una popolazione di circa 9 mila abitanti e chiedono: A) di poter utilizzare uno sportello esclusivamente per le prenotazioni delle APP e per altre operazioni, onde evitare lunghe e interminabili file, che costringono cittadini, anziani e disabili a sostare in piedi davanti all’Ufficio Postale, non potendosi sedere all’interno o farlo in numero molto limitato, per motivi di sicurezza anti Covid; B) di poter usare un secondo sportello esclusivamente per i cittadini sopramenzionati, soprattutto nel periodo di pagamento delle pensioni e per altre operazioni; C) di poter utilizzare il personale partime a tempo pieno e non per un periodo limitato, onde evitare quanto prima evidenziato. Fanno notare – conclude la nota – che ci si avvia verso i mesi invernali, per cui è inaccettabile che si stia fuori al freddo e, in condizioni, a dir poco, disumane. Chiedono dunque , un migliore organizzazione del servizio”. La richiesta è indirizzata al Direttore della Filiale Poste di Matera, Ufficio Postale di Matera e per conoscenza al Direttore Ufficio Postale di Marconia e al Sig. Sindaco del Comune di Pisticci.

MICHELE SELVAGGI